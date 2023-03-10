Госдума РФ планирует усложнить выдачу лицензий на огнестрельное оружие

Государственная Дума Российской Федерации намерена усложнить получение лицензии на владение огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Доступ к оружию для тех, кто представляет угрозу для окружающих, ограничат», – написали в официальном telegram-канале Государственной Думы. Отмечается, что лицензию на оружие не удастся получить подозреваемым или обвиняемым в умышленном преступлении, освобожденным судом от ответственности при нереабилитруемых основаниях. Также в списке числятся те, кто был привлечен к административной ответственности за отказ пройти проверку на опьянение.

Кроме того, граждане, изъявившие желание впервые приобрести оружие, будут проходить проверку по различным параметрам, включая опасность для окружающих. При этом в случае появления достоверной информации о совершении владельцем оружия каких-либо преступлений, он лишится лицензии.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, почему владельцы оружия должны вовремя продлевать лицензию на его хранение и ношение.