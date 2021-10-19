Росгвардия напоминает: владельцы оружия должны вовремя продлевать лицензию на его хранение и ношение

Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что владельцам гражданского оружия необходимо продлить срок действия разрешения на его хранение и ношение.

Продлить лицензию нужно не позднее чем за месяц до истечения её срока действия. Сделать это можно в подразделении лицензионно-разрешительной работы по месту учета оружия. В противном случае владелец оружия может получить административное предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

При истечении срока лицензии при подаче документов на продление гражданина, согласно ст. 20.10 КоАП РФ, также могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, конфисковать оружие и даже отправить под административный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией оружия. Стоит добавить, что добровольная сдача оружия, его основных частей или патронов освобождает владельца от административной ответственности.

Подать документы на продление лицензии можно как лично, так и через портал госуслуг. Преимущество дистанционного способа в том, что явиться в подразделение придется лишь один раз — для получения готового разрешения.

Разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему могут продлить при наличии следующих бумаг:

— заявления о продлении срока действия разрешения;

— паспорта гражданина Российской Федерации;

— действующего разрешения на оружие;

— медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием;

— медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения соответствующих медицинских исследований;

— двух фотографий размером 3×4 см;

— охотничьего билета единого федерального образца (для владельцев охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего пневматического оружия).

Также в Росгвардии подчеркивают, что владельцы огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, обязаны минимум раз в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.