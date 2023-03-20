Следственный комитет РФ возбудил дело против МУС

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС). Они приняли решения о выдаче ордера на арест главы государства Владимира Путина.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой ведомства, уголовное дело было возбуждено в отношении прокурора Карима Ахмад Хана, а также судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать – это вопрос, вызывающий настоящее сожаление», – выразил сожаление прокурор в разговоре с телеканалом CNN.

По решению данных лиц в пятницу, 17 марта, МУС выдал ордеры на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Примечательно, что оба заочно «арестованных» заявили о том, что это никак не скажется на их дальнейшей работе.

Кроме того, необходимо упомянуть, что Россия в принципе не признает юрисдикции Международного уголовного суда, в связи с чем любые его решения ничтожны с правовой точки зрения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по мнению вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева в отношении лиц, принявших решение об аресте российских граждан, должны быть применены санкции.