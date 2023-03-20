В Петербурге 20 марта 2023 года стало вторым по теплу в истории

Сегодня воздух в Санкт-Петербурге нагрелся до рекордных для 20 марта значений и несколько десятых градуса отделили его исторического рекорда. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Температура воздуха на центральной метеостанции в Санкт-Петербурге сегодня достигла максимальной отметки в +10,4 градуса», – написал он в своем официальном telegram-канале отметив, что более высокое значение +10,5 градуса было достигнуто больше 30 лет назад – в 1990 году.

Таким образом, сегодня, 20 марта, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла второй величины за всю историю наблюдений. При этом на территории города отмечалось и большее тепло – вплоть до +11 градусов, однако эти показатели в «зачет» не пошли.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что вместе с весной в Санкт-Петербург пришло потепление.