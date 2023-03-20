Автоэксперт Попов рассказал о проблемах новых ПДД для электросамокатов

На улицах Санкт-Петербурга снова появились самокаты. Кроме того, изменились и правила, регулирующие их передвижение по городу. Однако утверждать, что изменения пошли только на пользу, нельзя, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

Главной проблемой, по его мнению, является то, что в условиях отсутствия специальной полосы для велосипедистов или велодорожки, основным местом для движения электросамоката становится тротуар.

«Там, где велодорожки и полосы для велосипедистов присутствуют, едут по ним и на тротуар не заезжают, но это маленькая часть», – высказался он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При этом, добавляет автоэксперт, как правило маршруты, которыми может пользоваться электросамокатчик не связаны между собой и ему так или иначе приходится взбираться на тротуар.

Плюсом новых правил является возможность оштрафовать тех, кто путешествует на электросамокате с пассажиром. Такой дуэт будет обязан заплатить 500 рублей штрафа.