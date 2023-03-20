Российские ученые выяснили, почему клетки опухоли могут пережить химию

Российские ученые смогли узнать, как отдельным опухолевым клеткам удается пережить химеотерапию. Оказывается, процедура может «состарить» их, после чего они вновь «молодеют», рассказали в пресс-службе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

«Под влиянием химиотерапии клетки опухоли могут «состариться», однако не умереть и затем опять «омолодиться»», – делятся своим открытием авторы исследования, опубликованного в журнале «Биохимия».

Отмечается, что пластичность и приспосабливаемость особенно ярко выражены у опухолевых клеток, чем и объясняется «живучесть» болезни даже при использовании такой меры как химеотерапия.

При этом уже сейчас ведется работа по созданию методов, позволяющих усилить действие химиотерапии и облучения.

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