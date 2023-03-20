Российские ученые сделают лекарство от рака из природного яда

Российские ученые из Саранска, используя в качестве основы ядовитый борщевик. Если у них получится, опасное растение позволит излечивать рак. И подобные разработки не нашли отклика у экоактивистов.

С борщевиком Сосновским знакомы многие. Некоторым не повезло ощутить на себе действие его сока. Содержащиеся в нем вещества усиливают действие ультрафиолета, что влечет появление тяжелых солнечных ожогов.

Ученые из Мордовского государственного университета (МГУ) имени Огарева Валентин Агеев и Олег Куликов решили использовать сок борщевика в борьбе с раком. Разработанные ими наночастицы с соком борщевика нарушают процесс деления раковых клеток, приводя к их самоуничтожению.

Несмотря на то, что ученые уже заявляют о возможности лечения различных онкологий с помощью нового лекарства, утверждать о скором появлении действующего средства нельзя.

«Разработка нового препарата, его регистрация, доклинические и клинические испытания – очень долгий и дорогой процесс», – объяснил Валентин Агеев.

Предполагается, что из одной тонны борщевика можно будет получить около 80 доз лекарства, пишет РИА Новости со ссылкой на слова ученого.

Так что же тогда не устраивает экоактивистов? По мнению основательницы движения «Антиборщевик» Марии Поповой создание лекарства от рака на основе борщевика – это «повод для хайпа».

С ее слов, фуранокумарины, вызывающие ожоги и являющиеся основой будущего лекарства, содержатся и в других растениях. Тем не менее, создание лекарственного препарата на их основе не произвело бы такого впечатления на общественность.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что назван единственный способ вовремя обнаружить рак.