Назван единственный способ вовремя обнаружить рак

Рак — серьезнейшее заболевание, волшебную таблетку от которого пока так и не придумали. Однако врачи-онкологи уверяют, что сидеть сложа руки, если вас ничего не беспокоит — нельзя.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», единственный способ удостовериться в том, что с вами все в порядке — прохождение диспансеризации. В разговоре с телеканалом врач-онколог и доктор медицинских наук Дмитрий Гладышев отметил, что пройти диспансеризацию можно бесплатно. Именно этот способ позволит на доклинической стадии дать знать, есть ли повод для переживаний.

Он добавил, что самое распространенное онкологическое заболевание – рак легкого. Оно вносит наибольший вклад в смертность от рака. Далее идут рак молочной железы и рак прямой и ободочной кишки. К сожалению, нередки и случаи рака органов желудочно-кишечного тракта.