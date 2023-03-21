Петербуржцев могут не пустить на «Черную речку»

С сегодняшнего дня, 21 марта, у станции метро «Черная речка» изменился режим работы. Причина — проведение капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщает Петербург2 со ссылкой на пресс-службу метро Северной столицы.

Как пишет издание, вход планируется ограничивать с 18:00 до 19:00 по рабочим дням. Более того, может быть принято решение о полном закрытии станции, если пассажиропоток будет высоким. В таком режиме станция метро «Черная речка» будет работать до 26 мая.

В связи с этим жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути следования.

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