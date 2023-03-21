Петербуржцам не хотели добровольно отдавать 16 миллионов рублей

Только с начала 2023 года 153 жителя Петербурга получили зарплату после вмешательства судебных приставов. Еще четырем жителям вернули работу, хоть после решения суда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу и Ленобласти.

В совокупности приставы взыскали в пользу сотрудников около 16 миллионов рублей задолженности по зарплате.

С начала 2023 года 153 жителя города получили заработную плату благодаря судебным приставам. Еще 4 петербуржца восстановлены на работе по решению суда.

Например, в Петербурге руководитель вынудил сотрудницу спорткомплекса написать заявление об увольнении по собственному желанию. Суд посчитал, что на женщину было оказано давление, а значит решение незаконно. В итоге с работодателя взыскали заработную плату за период вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в размере более 700 тысяч рублей.

Предприниматель не стал исполнять решение суда в установленный срок. Судебный пристав вынес запрет на совершение действий по регистрации в отношении недвижимости бизнесмена. Только после этого он выплатил долг в полном объеме.