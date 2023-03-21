В Петербурге на пожаре на улице Костюшко сгорел мужчина

К сожалению, утро 21 марта не без новостей о пожарах. Так, 21 марта в 10:27 пожар случился в Московском районе на улице Костюшко,10. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По имеющейся информации, на 3-м этаже 12-этажного жилого дома в однокомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров. Пожар удалось потушить чуть более чем через час.

В результате пожара погиб мужчина, а также пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Колпино водитель фуры попал под статью уголовную статью. Причина — смертельное ДТП. Как говорят в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все случилось 20 марта около 10:00 утра. Водитель фуры SCANIA» с прицепом выехал на запрещающий сигнал светофора.