В Петербурге на пожаре на улице Костюшко сгорел мужчина

К сожалению, утро 21 марта не без новостей о пожарах. Так, 21 марта в 10:27 пожар случился в Московском районе на улице Костюшко,10. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По имеющейся информации, на 3-м этаже 12-этажного жилого дома в однокомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров. Пожар удалось потушить чуть более чем через час.

В результате пожара погиб мужчина, а также пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Колпино водитель фуры попал под статью уголовную статью. Причина — смертельное ДТП. Как говорят в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все случилось 20 марта около 10:00 утра. Водитель фуры SCANIA» с прицепом выехал на запрещающий сигнал светофора.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне выгнали японцев с торговых площадей Петербурга
В Петербурге пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ
В Петербурге на пожаре на улице Костюшко сгорел мужчина
Появились подробности ДТП с загоревшимся авто в Колпино
Стало известно, сколько жизней петербуржцев унес ковид за сутки
Ремонт КАДа закончился госпитализацией трех человек
Петербуржцам не хотели добровольно отдавать 16 миллионов рублей
Путешественники из Петербурга решили прокатиться от Москвы до Симферополя