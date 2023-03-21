Появились подробности ДТП с загоревшимся авто в Колпино

В Колпино водитель фуры попал под статью уголовную статью. Причина — смертельное ДТП.

Как говорят в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все случилось 20 марта около 10:00 утра. Водитель фуры SCANIA» с прицепом выехал на запрещающий сигнал светофора. Все случилось на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда.

Водитель фуры влетел в «УАЗ», который двигался по Понтонному проезду. Уточняется, что УАЗ проезжал на разрешающий сигнал светофора.

Как итог, УАЗ загорелся, скончались водитель и пассажир этого авто. Сейчас полиция завела уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшего смерть двух лиц.

Водитель большегруза задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что, кажется, алкоголь расширяет свои границы в Петербурге. На этот раз стало известно о том, что алкогольная компания Ladoga отыскала себе 7 тысяч «квадратов» в Петербурге.