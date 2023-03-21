Появились подробности ДТП с загоревшимся авто в Колпино

В Колпино водитель фуры попал под статью уголовную статью. Причина — смертельное ДТП.

Как говорят в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все случилось 20 марта около 10:00 утра. Водитель фуры SCANIA» с прицепом выехал на запрещающий сигнал светофора. Все случилось на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда.

Водитель фуры влетел в «УАЗ», который двигался по Понтонному проезду. Уточняется, что УАЗ проезжал на разрешающий сигнал светофора.

Как итог, УАЗ загорелся, скончались водитель и пассажир этого авто. Сейчас полиция завела уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшего смерть двух лиц.

Водитель большегруза задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что, кажется, алкоголь расширяет свои границы в Петербурге. На этот раз стало известно о том, что алкогольная компания Ladoga отыскала себе 7 тысяч «квадратов» в Петербурге.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне выгнали японцев с торговых площадей Петербурга
В Петербурге пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ
В Петербурге на пожаре на улице Костюшко сгорел мужчина
Появились подробности ДТП с загоревшимся авто в Колпино
Стало известно, сколько жизней петербуржцев унес ковид за сутки
Ремонт КАДа закончился госпитализацией трех человек
Петербуржцам не хотели добровольно отдавать 16 миллионов рублей
Путешественники из Петербурга решили прокатиться от Москвы до Симферополя