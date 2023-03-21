Петербуржец под наркотиками чуть не зарезал своего знакомого

Сегодня, 21 марта, около часа ночи росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который напал на своего знакомого и угрожал ему убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально к наряду обратился местный житель, он заявил, что в одной из квартир — драка, кто-то зовет на помощь. После этого наряд тут же отправился к месту происшествия. Там он задержал мужчину с внешними признаками наркотического опьянения. Как выяснилось, этот мужчина в ходе конфликта ударил своего знакомого осколком стекла. Более того, он угрожал расправой.

Задержанный был в неадекватном состоянии, даже нанес порез самому себе. Из-за этого его пришлось госпитализировать. Пострадавший же от госпитализации отказался.

Его заявление передали в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что водитель фуры влетел в «УАЗ», который двигался по Понтонному проезду. Уточняется, что УАЗ проезжал на разрешающий сигнал светофора.