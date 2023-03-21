Коронавирус уложил в больницы больше тысячи россиян

Возможно, когда-то мы забудем про такую болячку как коронавирус. Однако пока мы можем только принять это как обыденность и нечто неизбежное. Казалось бы, пандемия идет уже третий год. Но, увы, пока она в большом количестве подкашивает жителей планеты. Не является исключением и Россия.

Так, по данным Управления Роспотребнадзора, госпитализирован за сутки 1541 житель. Это на 152,6% больше, чем 20 марта.

При этом выздоровели 13 345 человек, что на 55,3% больше, по сравнению с вчерашним днем.

В то же время выявлено 9 373 новых случая COVID-19. Также подтверждено 34 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что на данный момент в России нет повода для поднятия цен на рис. Однако на такой шаг могут пойти непосредственно ритейлеры. Такое мнение высказала руководитель компании «Чистый рис» Светлана Березовская.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ФНС накинулась на петербуржцев-арендодателей
Коронавирус уложил в больницы больше тысячи россиян
Петербуржец под наркотиками чуть не зарезал своего знакомого
Житель Ленобласти заложил взрывное устройство в квартире своих соседей
Билайн лидирует по доступности интернета в метро Петербурга
Ритейлеры поднимутся на рисе
На петербургский Lipton нашелся покупатель
Россияне выгнали японцев с торговых площадей Петербурга