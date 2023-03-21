Коронавирус уложил в больницы больше тысячи россиян

Возможно, когда-то мы забудем про такую болячку как коронавирус. Однако пока мы можем только принять это как обыденность и нечто неизбежное. Казалось бы, пандемия идет уже третий год. Но, увы, пока она в большом количестве подкашивает жителей планеты. Не является исключением и Россия.

Так, по данным Управления Роспотребнадзора, госпитализирован за сутки 1541 житель. Это на 152,6% больше, чем 20 марта.

При этом выздоровели 13 345 человек, что на 55,3% больше, по сравнению с вчерашним днем.

В то же время выявлено 9 373 новых случая COVID-19. Также подтверждено 34 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что на данный момент в России нет повода для поднятия цен на рис. Однако на такой шаг могут пойти непосредственно ритейлеры. Такое мнение высказала руководитель компании «Чистый рис» Светлана Березовская.