Ритейлеры поднимутся на рисе

На данный момент в России нет повода для поднятия цен на рис. Однако на такой шаг могут пойти непосредственно ритейлеры. Такое мнение высказала руководитель компании «Чистый рис» Светлана Березовская.

Более того, она обращает внимание на то, что в том же Краснодарском крае риса стали выращивать меньше — пока что на 40 тысяч гектаров. Однако в целом по стране площади плюс-минус те же, поэтому речи о серьезном подорожании идти не должно, думает она.

Как уточняет телеканал 360, если не станут поднимать цены магазины, то это вполне могут сделать непосредственно ритейлеры. Она отмечает, что производители в меньшей степени влияют на ценообразование.

Ранее сообщалось, что стало известно, что российские антимонопольщики разрешили сделку между «Объединенной чайной компанией» и ООО «Экатерра». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.