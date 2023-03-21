На петербургский Lipton нашелся покупатель

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что российские антимонопольщики разрешили сделку между «Объединенной чайной компанией» и ООО «Экатерра». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, сделка предполагает выкуп основных и производственных средств, нематериальных активов нидерландской компании (выкупается российская «дочка»).

Поясним, что «Экатерра» занимается марками Lipton, PG tips, Saito и Brooke Bond», а «Объединенная чайная компания» —Eastford, Berryford и «Зелёный стандарт».
Ранее сообщалось, что площади после ухода западных брендов в торговых центрах освобождаются. Российские бренды решили не терять возможность и занимать их. Так, российская Gloria Jeans решила выгнать из игры японский бренд Uniqlo. Что ж, кажется, японцам на наш рынок больше не прийти. Российские бренды и марки стран СНГ активно занимают площади.
общество


 

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