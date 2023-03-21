На петербургский Lipton нашелся покупатель

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что российские антимонопольщики разрешили сделку между «Объединенной чайной компанией» и ООО «Экатерра». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сделка предполагает выкуп основных и производственных средств, нематериальных активов нидерландской компании (выкупается российская «дочка»).

Поясним, что «Экатерра» занимается марками Lipton, PG tips, Saito и Brooke Bond», а «Объединенная чайная компания» —Eastford, Berryford и «Зелёный стандарт».