Психолог Иванова объяснила природу рабочих конфликтов

Наверное, у всех бывали конфликты на работе. Не всегда удается найти общий язык с коллегами. Психолог Ирина Иванова объяснила, почему эти конфликты возникают.

В разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» она пояснила, что люди на бессознательном уровне настроены так, чтобы все были «такими как я». Однако это не реализуемо, а признавать разность довольно непросто. Именно поэтому нужно стремиться к тому, чтобы не было желания ее искоренить. Не стоит уходить и в крайности, отстаивая свою позицию до победного.

Службе по подбору персонала стоит заняться коммуникативной культурой, этикой общения среди коллектива.

Порой в конфликте стоит промолчать. Если же вам важно объяснить свою позицию, то ни в коем случае не будьте агрессивны, смягчите риторику.

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