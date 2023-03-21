Путешественники из Петербурга решили прокатиться от Москвы до Симферополя

Совсем скоро уже наступят продолжительные майские праздники, а значит пора определяться с маршрутами своих путешествий. Весна — отличное для этого время, тем более уже по-летнему тёплый май. О том, куда собрались съездить россияне рассказали аналитики сервиса путешествий Туту.

Так, по информации сервиса, с 28 апреля по 10 мая больше всего тех, кто хочет объездить Россию (97%). При этом даже год назад показатель был ровно таким же. Самый популярный внутренний рейс оказался между Москвой и Петербургом. На эту поездку жителям придется потратить в среднем 2,7 тысячи рублей. Далее по популярности следует направление Москва — Симферополь — обойдется в 8,3 тысячи рублей за поездку в одну сторону. Ну и последний в тройке лидеров — Москва-Нижний Новгород. Цена вопроса — 1 878 рублей.

Интересно, что путешественники из Москвы выбирают чаще Казань, Анапу, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Волгоград и Воронеж. У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, востребованы Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Симферополь, Тула, Краснодар, Воронеж.

Куда еще можно улететь?

Пожалуй, у жителей Северной столицы выбор направлений достаточно широк. Из российских можно рассмотреть поездки в Астрахань, Владикавказ, Иркутск, Калининград, Йошкар-Олу, Мурманск, Якутск, Сочи, Ставрополь, Оренбург, Салехард и многие другие города нашей необъятной. В совокупности только по России у петербуржцев есть возможность улететь в 62 города!

Есть куда пробраться и тем, кто хочет за границу — Баку, Ереван, Пхукет, Ош, Хургада, Стамбул, Самарканд. В общем и целом, имеется 24 направления, говорят в Пулково.

А что новенького?

Анонсированы и новые направления! Например, с 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Кроме этого, в Пулково рассказали, что запускаются два новых рейса в Азербайджан. Появляется прямое авиасообщение с городом Гянджа. С 19 марта авиакомпания Azerbaijan Airlines начнет выполнять прямые рейсы один раз в неделю по воскресеньям.

А из необычного?

Бывали ли вы в Африке? А между прочим, она нас очень даже ждет с распростертыми объятиями! Например, Мозамбик и Кения в деле. Подробнее вы можете прочесть в материале Gazeta.SPb.