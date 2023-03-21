Китайцы вновь заполнят Петербург?

Постепенно туристы из Китая вновь начинают заезжать в Россию, путешествовать по ней. Не обделяют вниманием и Северную столицу. Вот только сейчас этот процесс отнимет немало времени.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель комитета Сергей Корнеев заявил, что туристов из Китая ждут во всех странах мира. После длительной пандемии на них большой расчет. Он добавил, что для России важно, что наша страна оказалась в перечне «открытых для поездок из Китая» в числе первых.

Но процесс будет небыстрым, так как требуется время на восстановление туристического потока, ведь на протяжении последних трех лет туризм в Китае был, можно сказать, остановлен. Сейчас нужно организовать чартерные программы, провести переговоры с авиакомпаниями и запустить перевозки вновь.

Ранее сообщалось, что весна — отличное для этого время, тем более уже по-летнему тёплый май. О том, куда собрались съездить россияне рассказали аналитики.