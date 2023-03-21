Роспотребнадзор отчитался по ковиду за сутки

Коронавирус — болезнь, унесшая жизни тысяч людей, заставившая сменить образ жизни (одни локдауны чего стоят!), потребовавшая носить маски и обливаться антисептиками. И все это до сих пор с нами, хотя мы уже и менее бдительны, чем когда-то были. Тем не менее россияне продолжают исправно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию, а Роспотребнадзор отчитываться об этом.

По данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 331,8 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Только за последние сутки проведено 56 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на Московском шоссе. Грузовой автомобиль на Московском шоссе влетел в четыре легковых автомобиля, один грузовой и рейсовый автобус

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