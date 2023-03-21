Названа причина смерти двух мужчин на улице Кораблестроителей

Как сообщает СУ СКР по Петербургу и Ленобласти, 19 марта на улице Кораблестроителей в жилом доме произошел пожар. Сотрудники местного ГУ МЧС эвакуировали на улицу двух мужчин. Однако те скончались, пока их пытались спасти медики.

В пресс-службе следкома говорят, что судебное медицинское исследование показало причиной смерти отравление угарным газом. Ведомство завело уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 20 марта, в городе Колпино произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Последовавшее за этим возгорание унесло жизни двух человек.

Также мы писали, что в Петербурге пьяный водитель пытался оправдать себя яйцами на завтрак. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля прошлого года. Водитель, будучи пьяным, ехал по проспекту Буденного.