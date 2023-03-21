Завершены поиски нападавших на пассажира автобуса в Невском районе

Сотрудники Главка задержали двух подозреваемых в нападении на пассажира автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

Все случилось 12 февраля 2023 года. В тот день в отделение полиции Невского района пришел с заявлением 22-летний петербуржец. Он рассказал, что в тот день около 12:00 на него напали двое граждан среднеазиатского государства. Между ними в автобусе произошел конфликт, те избили его и нанесли несколько ударов электрошокером.

На следующий день было заведено и уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь же, 20 марта, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками регионального Главка задержаны двое мигрантов, 1997 и 1998 года рождения.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 20 марта, в городе Колпино произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Последовавшее за этим возгорание унесло жизни двух человек.