В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за порывов ветра

Четверг, 23 марта, обещает быть ветренным настолько, что Смольный забеспокоился. Из-за порывов ветра в городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«По информации Росгидрометцентра, с 06 часов 23 марта до 00 часов 24 марта в Санкт-Петербурге объявлен “желтый” уровень погодной опасности», – написали в официальном telegram-канале городской администрации.

Предполагается, что в указанный день в прибрежных районах города порывы юго-западного и западного ветра достигнут скорости 15-18 метров в секунду.

Представители городского кабмина попросили петербуржцев проявлять особую осторожность во время перемещений по городу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что синоптик Александр Колесов предсказал Санкт-Петербургу новый погодный рекорд. В частности, речь шла о потеплении, которое должно было произойти в понедельник, 20 марта. По итогу, этот день стал вторым самым теплым за все время наблюдений.