Исторические здания в Петербурге пойдут под снос из-за постройки моста

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект закона, подразумевающего снос исторических зданий. Их деконструкция необходима для строительства нескольких транспортных объектов.

Исторические здания будут разрушены ради возведения Большого Смоленского моста через Неву и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург (ВСМ). Такое решение приняли депутаты городского ЗакСа на заседании, прошедшем сегодня, 22 марта.

Под снос пойдут восемь зданий, расположенных на проспекте Обуховской обороны – они препятствуют строительству переправы. В их числе школа, где получала образование известная поэтесса Ольга Берггольц.

Для возведения терминала ВСМ у Московского вокзала, в свою очередь, потребуется снести уже 20 зданий рядом с Лиговским проспектом, включая исторические бывшие склады Кокоревых.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что за счет разрушения исторической архитектуры петербургские депутаты реализовать новые социальные и инфраструктурные объекты.