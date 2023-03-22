Блиновская заявила, что полиция ее не припекала

В средствах массовой информации стала появляться информация о том, что известная блогерша Елена Блиновская подверглась проверкам со стороны полиции из-за обвинений в мошенничестве. Сама «марафонщица» эту информацию опровергла.

По словам блогера у нее «все хорошо» и сведениями, соответствующими публикациям в различных изданиях, она не располагает. Так же Елена Блиновская отметила, что налоговые службы регулярно проверяют блогеров, однако в ее отношении именно у полиции никаких вопросов нет.

Этим блогерша поделилась в интервью с телеканалом «Рен ТВ». По ее словам, к ней несколько раз приходила прокуратура, но у предпринимательницы всегда имелся весь набор требуемых документов и уличить ее было не в чем.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что блогера Валерию Чекалину и ее мужа подозревают в неуплате 300 млн рублей налогов.