Все как у людей: блогера Лерчек и ее мужа подозревают в неуплате 300 млн рублей налогов

Блогер Валерия Чекалина также известная как «Лерчек» вместе с супругом Артемом Чекалиным подозреваются в неуплате налогов. Счет идет на сотни миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете России.

«Следователи ГСУ СК России по городу Москве осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов», – говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованной информации, Лерчек с 2020 по 2022 год использовала мужа и других родственников, чтобы с их помощью дробить бизнес, тем самым избегая перехода с ИП (индивидуальный предприниматель – прим. ред.) на общую систему налогообложения.

Размер налогов, которые Чекалина задолжала государству, составляет 300 миллионов рублей. По месту проживания блогерши уже были проведены обыски.

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