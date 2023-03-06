Банки могут начать проявлять платежи на мошенничество

Закон, обязывающий банки проверять платежи на мошенничество и дающий им право не проводить подозрительные операции, прошел первое чтение в комитете Государственной Думы России по финансовому рынку.

В нижнюю палату парламента документ, внесенный главой комитета Анатолием Аксаковым, попадет 14 марта. Он был разработан с целью совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств. Еще одна задача, которую планируют решить за счет нового закона – повышение суммы возврата банками уже похищенных мошенниками денежных средств.

Как подчеркнул Аксаков, число случаев добровольного предоставления гражданами своей личной информации мошенникам продолжает неуклонно расти. Это, в свою очередь, приводит к росту количества инцидентов с несанкционированными операциями, пишет РИА Новости.

За примерами далеко ходить не нужно. Так, например, только сегодня, 6 марта 2023 года, источник в правоохранительных органах сообщил Gazeta.spb о том, что В Санкт-Петербурге полицейские пресекли серию хищений с банковских счетов продавцов товаров через интернет-площадки.

«Под видом сотрудников технической службы интернет-ресурса подозреваемые узнавали у потерпевших коды банковских смс-уведомлений», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В конечном счете преступная схема приводила к тому, что оплата за товар не поступала, а денежные средства, в свою очередь, многократно списывались с расчетных счетов продавцов.

Во избежание подобных ситуаций новый законопроект возлагает обязательства по проверке операций на мошенничество не только на плательщика, но и на кредитные организации.

Ранее Gazeta.sp рассказывала о том, что пенсионерка в Петербурге потеряла полмиллиона из-за мошенников.