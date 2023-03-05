Пенсионерка в Петербурге потеряла полмиллиона из-за мошенников

Мошенники все никак не хотят отстать от жителей Северной столицы. Как «в яблочко» они выбирают в качестве жертв людей пенсионного возраста. Почему именно так? Все просто. Пенсионеры, как правило, чуть более наивны и не знают современных уловок мошенников.

Так, 3 марта в полицию Калининского района обратилась местная жительница 1946-го года рождения. Как сообщает источник в правоохра органах, с 2 по 3 марта ей звонила женщина, которая называла себя дознавателем министерства внутренних дел.

Женщина рассказала, что якобы с счетов пенсионерки пытаются украсть деньги. Если та хочет спасти свои сбережения, то всю сумму нужно перевести на некие безопасные счета. Женщина отдала мошенникам полмиллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.