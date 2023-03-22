Генерала Росгвардии арестовали за взяточничество

Генерал-майор Вадим Драгомирецкий был арестован по решению Реутовского гарнизонного военного суда. Арест замкомандующего Центральным округом Росгвардии проходит по делу о взятках в размере 28 миллионов рублей.

По решению судьи, Драгомирецкому предстоит провести под стражей полтора месяца, до 4 мая. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Также он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Примечательно, что свою вину обвиняемый частично признал, как пишет РИА Новости. Его уже лишили должности, за чем последует увольнение. Соответствующие бумаги подписал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Как рассказал в своем официальном telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, Драгомирецкий подозревается в систематическом получении «откатов». Их ему давал подрядчик, отвечавший за реконструкционные работы в одной из воинских частей, расположенных в Подмосковье.

«Очевидно, под тяжестью улик – Драгомирецкий был вынужден сегодня признать свою вину и даже написать явку с повинной», – рассказал Хинштейн.

По его словам, данная ситуация указывает на решимость руководства Росгвардии провести «чистки» своих рядов от коррупционеров и взяточников.

Также отмечается, что одним из участников коррупционной схемы числится начальник окружной базы хранения материальных ресурсов половник Кочиев. Усилиями правоохранителей он уже находится в СИЗО. При этом в базу военных судов арестант с таким именем пока еще не внесен.

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