СК прикрывает «лавочки» на Думской

В сердце Санкт-Петербурга правоохранители опечатали бары, расположенные на Думской улице. Поступает информация о том, что причиной их закрытия стала проверка по факту вовлечения несовершеннолетних в систематическое распитие спиртного.

Думская улица много лет известна среди петербуржцев своими заведениями, в которых нередко можно встретить и несовершеннолетних. Теперь, на время проверки, эти бары будут закрыты.

На опубликованных телеканалом 78 кадрах видно, что на дверях некоторых заведений, расположенных на Думской, висят уведомления о проведении проверки. К ним относятся «Дума», «Пробирка», «Вегас», «Бардак», «Арка» и «Фан-клуб». В них, утверждает источник СМИ, несовершеннолетним продавали нелицензированный алкоголь.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о задержании охранника одного из заведений, расположенных на Думской, который избил девушку.

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