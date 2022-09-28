Охранника с Думской, избившего девушку в клубе, задержали

В Петербурге задержан охранник, напавший на посетительницу клуба на Думской с кулаками.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в избиении девушки задержан 21-летний молодой человек, проживающий в Мурино. Он подрабатывает охранником в клубе неофициально. Задержанного поместили в изолятор.

Напомним, все случилось 25 сентября в пять часов утра в клубе на Думской улице, 5/22. Пострадавшая рассказала полиции, что ее ударил охранник ночного заведения.

После драки девушка самостоятельно обратилась в клинику с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом височной кости и травмой барабанной перепонки.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что салон связи на бульваре Новаторов обнесли на 110 тысяч рублей.