Росгвардейцы повязали петербуржца, который начал есть в магазине и взялся за нож

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудникам Росгвардии пришлось «успокаивать» посетителя магазина. Сначала он начал есть товары, которые брал со стеллажей, а потом принялся угрожать персоналу расправой ножом.

По данным пресс-службы Росгвардии, инцидент произошел во вторник, 21 марта, в 18:26. Придя в гипермаркет, расположенный на проспекте Обуховской обороны, мужчина вскрыл одну из упаковок и начал есть. Когда работник гипермаркета попытался напомнить ему об оплате, оголодавший и, как выяснилось, пьяный петербуржец взялся за нож.

«[…] другие работники сразу же воспользовались кнопкой тревожной сигнализации», – рассказали в сообщении пресс-службы.

Наряду Росгвардии потребовалось три минуты, чтобы прибыть на место происшествия и задержать дебошира. Задержанного транспортировали в отдел полиции.

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