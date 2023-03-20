Росгвардейцы вернули матери малолетнюю дочь

Сегодня днем сотрудники Росгвардии на улице Марата нашли 9-летнюю девочку, которая самостоятельно покинула квартиру без верхней одежды. Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе ведомства.

За некоторое время до этого в органы правопорядка обратилась мать девочки, рассказавшая о том, что несовершеннолетняя сама открыла дверь в квартиру и вышла на улицу. На девочке, уточнила встревоженная родительница, были надеты яркие желтые сапоги.

«Приметы пропавшего ребенка были незамедлительно переданы всем дежурным нарядам», – уточнили в пресс-службе Росгвардии, добавив, что девочка была найдена стоящей в пижаме у магазина игрушек на улице Марата.

Желая успокоить девочку, сотрудники вневедомственной охраны купили ей плюшевую лисицу, а после доставили ребенка в отделение полиции. Немногим позднее правоохранители известили мать о местонахождении дочери.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге росгвардейцам пришлось вмешаться в потасовку.