Драку петербуржцев пришлось заканчивать Росгвардии

В Санкт-Петербурге днем в субботу, 18 марта, сотрудники Росгвардии задержали одного из двух участников дорожного конфликта, закончившегося дракой. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно имеющейся информации, наряд вневедомственной охраны по Невскому району в 15:50 провел задержание жителя Санкт-Петербурга, который покалечил другого гражданина и предпринял попытку скрыться.

«Дорожный конфликт произошел между двумя водителями на улице Дыбенко», – уточнили правоохранители, добавив, что один из участников потасовки избил другого устройством, напоминающим электрошокер-фонарь.

Через 10 минут потерпевший обратился к росгвардцейцам, находившимся на перекрестке улицы Чудновского и Товарищеского. Сотрудники вневедомственной охраны в скором времени нашли автомобиль Chevrolet Niva, принадлежавший дебоширу, и задержали его самого. Нарушитель спокойствия был передан полицейским.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали работника магазина и его сообщника, причастных к краже товаров.