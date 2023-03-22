Среди артистов появился новый рекордсмен по популярности

В книге рекордов Гиннесса появилось новое имя, на этот раз – самого известного музыканта в мире. Им стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе).

Он стал первым исполнителем, месячное число прослушиваний которого перескочило отметку в 100 миллионов пользователей. Результат Тесфайе составил 111,4 миллиона.

Примечательно, что The Weeknd не в первый раз оказывается на страницах книги рекордов Гиннесса. Он уже сделал это в 2016 году, когда его альбом Starboy покорил сервис прослушивания музыки Spotify.

Еще один рекорд Тесфайе был побит им при занятии им места в первой десятке чарта Billboard Hot 100 среди исполнителей-мужчин.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что российская исполнительница Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом «МакSим» принесла извинения в социальных сетях за сорванный из-за плохого самочувствия концерт.