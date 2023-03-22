Россиянам рассказали, когда надо вакцинироваться от энцефалита

В свете прихода тепла на российские просторы все острее встает вопрос об опасности клещей и методах защиты от них. Заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением инфекционной больницы им. С.П. Боткина Ольга Соколова рассказала, когда следует делать прививку от энцефалита.

«Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно делать и это важно, потому что в России в 2019 году было 48 эндемичных регионов, то есть особо опасных по клещевому энцефалиту», – рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, важно получить дозу вакцины до того, как начнется сезон клещевой активности. Для этого необходимо будет сделать три прививки. Начиная со второй организм формирует иммунитет, действующий в течение года. Она должна быть сделана примерно в середине апреля, подчеркнула Соколова.