Терминал «Бронка» под Петербургом выкупили за 10,9 млрд рублей

Морской терминал многофункционального погрузочного порта «Бронка» отошел к новым владельцам из столицы. За него им пришлось заплатить почти 11 миллиардов рублей, следует из распоряжения, которое разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

«Терминал перешел в собственность общества с ограниченной ответственностью “НКК-Логистик”. Стоимость объекта составила 10 миллиардов 900 миллионов рублей», – уточнили в документации.

Контракт на приобретение доли, принадлежавшей компании-оператору «Феникс» заключат в ближайший месяц. Данный вопрос возьмет на себя Росимущество. Как только вся сумма оплаты попадет на счет государства, новый владелец получит объект и 100% уставного капитала порта.

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