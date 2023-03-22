Лолита рассказала о «клевом» возлюбленном-мусульманине

Эпатажная исполнительница Лолита Милявская огорошила своих фанатов. Придя на YouTube-шоу известного рэпера Басты «Вопрос ребром», она призналась, что уже год встречается с молодым мусульманином.

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу – он мусульманин и мне с ним клево!», – цитирует слова артистки NWPress.

Как отметила сама певица, ей нравится встречаться с мужчинами помоложе. Их возраст позволяет им пребывать в гармонии с ее внутренней энергии, чего не скажешь о ровесниках. В них Лолита не находит нужную ей энергетику.

О том, что сама Милявская в свои 60 лет еще полна сил, свидетельствует то, что практически каждое ее выступление превращается в настоящее шоу. Этому способствует отсутствие у певицы стеснений по поводу раскованных движений, танцев и шуток. При этом, по словам звезды, выходить за своего нынешнего избранника она не собирается.

лолита лолита милявская любовник


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В общежитии в Колпино пьяный хулиган открыл огонь из ружья
Уже не новость: в Петербурге коронавирус стал сезонным заболеванием
Источник: выздоровление Костомарова «застыло» на месте
Московский проспект залило водой из-за прорыва трубы
Подростки открыли новый способ сокрытия возраста
В Петербурге зафиксировали рекордно низкую заболеваемость туберкулезом
Лолита рассказала о «клевом» возлюбленном-мусульманине
Терминал «Бронка» под Петербургом выкупили за 10,9 млрд рублей