Лолита рассказала о «клевом» возлюбленном-мусульманине

Эпатажная исполнительница Лолита Милявская огорошила своих фанатов. Придя на YouTube-шоу известного рэпера Басты «Вопрос ребром», она призналась, что уже год встречается с молодым мусульманином.

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу – он мусульманин и мне с ним клево!», – цитирует слова артистки NWPress.

Как отметила сама певица, ей нравится встречаться с мужчинами помоложе. Их возраст позволяет им пребывать в гармонии с ее внутренней энергии, чего не скажешь о ровесниках. В них Лолита не находит нужную ей энергетику.

О том, что сама Милявская в свои 60 лет еще полна сил, свидетельствует то, что практически каждое ее выступление превращается в настоящее шоу. Этому способствует отсутствие у певицы стеснений по поводу раскованных движений, танцев и шуток. При этом, по словам звезды, выходить за своего нынешнего избранника она не собирается.