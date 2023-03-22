В Петербурге зафиксировали рекордно низкую заболеваемость туберкулезом

В Санкт-Петербурге отмечается исторически низкий уровень заболеваемости туберкулезом. Настолько малые значения данного показателя не были достигнуты за всю историю наблюдений, сообщили пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Согласно опубликованным данным, к началу текущего года в Северной столице фиксировали 19,4 больных на 100 тысяч граждан. В прошлом году показатель достиг 1045 новых случаев. При этом в 37 речь шла о детях.

Также отмечается, что 97% прошли вакцинацию от туберкулеза. Как подчеркнул главный фтизиатр комитета по здравоохранению Александр Пантелеев, в настоящий момент наиболее приоритетной задачей является профилактика и выявление латентной формы инфекции.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, когда надо вакцинироваться от энцефалита. Вторая прививка из трех должна быть сделана в середине апреля, рассказала заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением инфекционной больницы им. С.П. Боткина Ольга Соколова.