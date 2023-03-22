Московский проспект залило водой из-за прорыва трубы

Во время строительства широтной скоростной магистрали на Московском проспекте прорвало трубу. В результате этого проезжая часть оказалась залита водой, сообщили в пресс-службе петербургского «Водоканала».

«При строительстве широтной скоростной магистрали сторонней организацией выполнялись работы по устройству шпунтового ограждения», – объяснили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что во время работ была повреждена водопроводная сеть диаметром в 300 миллиметров.

В скором времени вытекание было локализовано, а движение по Московскому проспекту – восстановлено. К 21:25 вся вода с проезжей части была отведена в канализацию.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по словам представителей администрации Санкт-Петербурга, городская система водоотведения успешно справилась с талой воды. С улиц было удалено 6,8 миллиона кубометров растаявших снега и льда.