Уже не новость: в Петербурге коронавирус стал сезонным заболеванием

Коронавирусная инфекция в Санкт-Петербурге была отнесена к категории сезонных заболеваний. Такую оценку ей дали в городской администрации, отметив, что эпидемиологическая обстановка стала предсказуемой.

«К началу 2023 года справедливо можно сказать, что пандемия COVID-19 перешла в “категорию” сезонных заболеваний, как грипп и другие ОРВИ», – написали в вестнике информационно-аналитического центра Смольного.

Экспертами отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге в начале текущего года стала предсказуемой, а рост заболеваемости уже не пугает врачей. Соответственно, коронавирус пополнил ряды вполне привычных для петербуржцев болезней таких как грипп и ОРВИ.

Такое предсказание некоторое время назад сделала врач-иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, постепенно коронавирус перестанет пугать людей и, на фоне всеобщей вакцинации и иммунизации, превратится в еще одно сезонное заболевание.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой говорить о том, что COVID-19 можно списать со счетов, пока еще слишком рано.