В общежитии в Колпино пьяный хулиган открыл огонь из ружья

В общежитии, расположенном в Колпино, студент-рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья. Сотрудникам Росгвардии пришлось его задержать, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленной информации, задержание производилось сегодня, 22 марта, в 11:30. Сотрудники вневедомственной охраны по Колпинскому району Санкт-Петербурга вместе с полицейскими задержали пьяного мужчину.

Он стрелял из двуствольного охотничьего ружья в общежитии, расположенном на Заводском проспекте. Примечательно, что патроны были холостыми. Об стрельбе, в свою очередь, сообщили граждане, услышавшие стрельбу.

«С места происшествия были изъяты две гильзы и ружье», – подытожили в ведомстве, отметив, что задержанный и доставленный в полицию хулиган уже привлекался к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржец на «Лексусе» устроил стрельбу на Гражданском проспекте.