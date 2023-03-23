Ночная драка в Гатчине закончилась смертью местного жителя

Ночью 22 февраля в полицию Гатчинского района поступила информация о драке между мужчиной и представителями развлекательного заведения, расположенного на Красной улице. Позднее он скончался от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ленинградской областью, информация о конфликте была передана правоохранителям в 23:30. Прибыв на место, полицейские пресекли конфликт.

На следующий день в полицию направили информацию из медучреждения, куда госпитализировали мужичину, сильно избитого в результате драки, произошедшей накануне. Жена потерпевшего подала заявление.

В понедельник, 20 марта, стало известно о том, что пострадавший в драке мужчина скончался. Материалы передали в следственные органы, по факту смертельного избиения завели уголовное дело. Утром – в 11:00 – 22 марта на проспекте Авиаконструкторов был задержан 36-летний житель Санкт-Петербурга. Он подозревается в избиении погибшего.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что драка жителей хостела в Санкт-Петербурге окончилась поножовщиной.