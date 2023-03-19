Драка жителей хостела в Петербурге окончилась поножовщиной

Вчера днем в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга три постояльца хостела устроили драку, один из них пустил в ход нож. После того, как из-за него двум другим жильцам потребовалась госпитализация, владелец оружия был задержан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, инцидент случился у шестого дома по Московскому проспекту. Конфликт перерос в потасовку, а она – в поножовщину:

«[…] в ходе которой один из мужчин нанес двум другим множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия», – уточнили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что пострадавшие 36 и 57 лет были госпитализированы.

Ночью, в 02:45 у 61-го дома по проспекту Металлистов правоохранители задержали 21-летнего владельца ножа. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что драку петербуржцев пришлось заканчивать Росгвардии.