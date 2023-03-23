Полицейская погоня за петербуржцем не обошлась без стрельбы

В ночь на среду, 22 марта, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга водитель Chevrolet Lacetti попытался уйти от полицейской погони. Чтобы его остановить, правоохранителям пришлось открыть огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно информации, предоставленной ведомством, инцидент произошел в 03:30 у 16-го дома по Фильтровскому шоссе. При виде служебной машины автомобилист резко изменил траекторию движения и, увеличив скорость, попытался скрыться. Требования правоохранителей остановиться он проигнорировал.

В 03:49 полицейские решили подойти к «торможению» нарушителя более радикально и произвели два выстрела из табельного оружия: один – предупредительный, второй – по колесам автомобиля. Даже после того, как машину пришлось оставить из-за подбитого колеса, водитель не сдался и попытался скрыться на своих двоих.

В итоге 49-летнего жителя Красного села задержали и доставили в полицию.

«От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в следствии чего на него был составлен административный протокол», – добавили в пресс-службе.

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