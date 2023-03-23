Гендиректором завода Lada в Петербурге стал Иван Миронов

Должность генерального директора автомобильного завода Lada, расположенного в Санкт-Петербурге, занял Иван Миронов. Об этом сообщили на официальном сайте бренда.

«Генеральным директором производственной площадки LADA в Санкт-Петербурге назначен Иван Миронов», – уточнили представители компании, отметив, что ранее он занимал должность старшего советника президента АО «Автоваз».

Также в пресс-службе напомнили о том, что в феврале текущего года компания приобрела 99% долю в уставном капитале автомобилестроительного предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Во второй половине 2023 года там будет запущено производство новых машин под брендом LADA.

В настоящий момент ведется работа по оформлению документов и получению согласований, необходимых для переименования завода в «LADA – Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что «Автоваз» произведет до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta в 2023 году.