«АвтоВАЗ» произведет до 100 тыс. Lada Vesta в 2023 году

В планах «АвтоВАЗа» производство 100 тысяч новых автомобилей Lada Vesta NG. Собирать машины будут на автозаводе в Тольятти, если российский авторынок покажет соответствующий спрос. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.

«При соответствующем рынке – это важная оговорка, потому что работать на склад мы не будем, кризис перепроизводства хуже чем простой – планируем выйти до 100 тысяч автомобилей по этому году», – рассказал он, отвечая на вопрос о производственном плане по модели Vesta.

Также отмечается, что, по оценкам экспертов, оценивают российский авторынок легковых машин и LCV в 2023 году в 800 тысяч машин, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в России вырос спрос на отечественные автомобили. Так за прошедший февраль АвтоВАЗ продал 23 437 машин – на 34,2% больше январского результата.