С 3 марта стартуют продажи «Москвичей» в регионах

В пятницу, 3 марта, на территории регионов России начнутся продажи автомобилей бренда «Москвич». Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

«3 марта – старт продаж автомобилей «Москвич» во всех городах России, где представлены дилеры компании», – говорится на официальном сайте автомобильного завода «Москвич».

Следует отметить, что в продажу поступят кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». Некоторое время назад продажи машин начались в Москве и Санкт-Петербурге.

С 3 марта новые модели автомобилей будут доступны в 23 городах, включая Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань и другие.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по мнению автоэксперта Дмитрия Попова, российскому рынку потребуется несколько лет на то, чтобы восстановиться после падения на 60% в 2022 году.

Также он отметил, что меры, принятые для сглаживания удара по российскому авторынку, в будущем, возможно, придется «ломать» для его развития.

К ним он отнес параллельный импорт, от которого соседи не все соседи захотят отказаться, учитывая возможность продавать машины в России с большой наценкой.