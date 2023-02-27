Автоэксперт: России понадобится несколько лет, чтобы оправиться от краха автопроизводства

За 2022 год производство всех элементов автомобилей на территории Российской Федерации упало на 60%. Gazeta.spb решила узнать у автоэксперта Дмитрия Попова, сколько времени понадобится отечественному авторынку, чтобы поправить данную ситуацию.

«В целом у нас объем производства по итогам 2022 года состарил порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году», – заявил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов в рамках выступления в Совете Федераций.

Темой парламентских слушаний стали проблемы и перспективы развития отечественной автомобильной промышленности, пишет РИА Новости.

По мнению автоэксперта Дмитрия Попова, в настоящий момент российское правительство предпринимает весьма изощренные меры для того, чтобы «поднять ситуацию с колен».

«Я считаю, что несколько лет понадобится, в том числе из-за проведения компенсационных мероприятий, которые мы запустили, когда все только начиналось», – высказался собеседник издания, отвечая на вопрос о возможных причинах таких сроков.

Согласно его словам, меры, принятые для сглаживания удара по российскому авторынку, в будущем может понадобиться принудительно «ломать» для его развития. Так, например, ближайшим партнерам России стал весьма удобен параллельный импорт, позволяющий продавать автомобили по завышенным ценам.

Кроме того, Дмитрий Попов отметил, что ждать резкого возвращения западных брендов не стоит в связи с тем, что многие их предприятия уже постепенно занимаются отечественными автопроизводителями и их партнерами.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Китай не упустит свой шанс заменить европейцев.