Автоэксперт о ситуации на российском рынке: Китай не упустит свой шанс заменить европейцев

В третьем квартале текущего года в Санкт-Петербурге стартуют продажи автомобилей от нового китайского бренда VGV. На фоне все большего вовлечения брендов из Китая в российский рынок, Gazeta.spb узнала о возможном пути сближения российских и азиатских автопроизводителей у эксперта Дмитрия Попова.

По его словам, к кузовному ряду, представленному VGV, у отечественного потребителя может возникнуть ряд вопросов. В частности, речь идет об автомобиле типа пикап:

«Это очень специфический вид транспортного средства, на который должен быть сформирован отдельный спрос, которого у нас нет», – прокомментировал он, отметив, что Китай и Россия продолжают идти на сближение в вопросах поставок и производства авто, ища новые пути.

Дмитрий Попов также подчеркнул, что Китай не упустит свой шанс, занять нишу, которую освободили европейские компании:

«Экономическая история не терпит пустоты. Китайцы постараются заместить европейцев. Вероятно, на волне сотрудничества с нами они постепенно перейдут от отверточной сборки машин перейдут к крупноузловой», – подчеркнул собеседник издания.

В то же время из некоторых источников поступает информация о том, что китайские автопроизводители продают машины россиянам с наценкой вплоть до 50% относительно стоимости на китайском рынке. Такая ситуация может привести к росту конкуренции и, как следствие, снижению цен.

Также Дмитрий Попов выразил надежду, что совместные усилия отечественных компаний, наученных опытом сотрудничества с западными автопроизводителями, и Китая позволяет создать автомобиль нового образца.

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